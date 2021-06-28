Более 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды

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В трех московских аэропортах были отменены или задержаны более 30 рейсов из-за сильного ливня. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации на 14:00 понедельника, во Внуково четыре рейса оказались задержаны, а два – отменены. В Домодедово задержали пятнадцать рейсов, а полностью отменили только один. В Шереметьево шесть рейсов задержали, а семь отменили.



При этом в пресс-службе Внуково сообщили, что международный аэропорт работает в штатном режиме на прием и отправление рейсов несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе: ливневый дождь, гроза. Отмены рейсов по погодным условиям 28 июня в аэропорту нет. Кроме того, Внуково используется в качестве запасного аэропорта. По состоянию на 14:00 28 июня 2021 года Внуково обслужил один рейс из Домодедово и один рейс из Шереметьево.

В пресс-службе аэропорта Домодедово Агентству "Москва" рассказали, что на данный момент ограничений на осуществление взлетно-посадочных операций из-за непогоды нет, ранее сегодня один рейс был перенаправлен в другой столичный аэропорт.

Кроме того, на данный момент в международном аэропорту Шереметьево сняты ограничения на перелеты, плановое обслуживание воздушных судов полностью восстановлено.

Ранее стало известно, что движение столичных трамваев задерживается из-за последствий непогоды: на шоссе Энтузиастов, на улице Радио, у Курского вокзала, на Комсомольской площади, на Симферопольском бульваре и улице Чертановской, на улице Вавилова, на улице Тихвинской.

Трамваи также задерживаются у кольца "Черемушки" и на улице Клары Цеткин. На данных участках транспорт не ходит по графику из-за деревьев, оказавшихся на контактной сети.