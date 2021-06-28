Движение трамваев в ряде районов Москвы задерживается из-за последствий непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В нескольких районах Москвы задерживается движение трамваев, передает Дептранс в своем телеграм-канале. Причиной задержек стали последствия непогоды.

"Из-за подтоплений в разных районах города временно задерживаются трамваи: на шоссе Энтузиастов (в районе станции метро "Шоссе Энтузиастов"), на улице Радио, у Курского вокзала, на Комсомольской площади, на Симферопольском бульваре и улице Чертановской, на улице Вавилова, на улице Тихвинской", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что трамваи также задерживаются у кольца "Черемушки" и на улице Клары Цеткин. На данных участках транспорт не ходит по графику из-за деревьев, оказавшихся на контактной сети.

В пресс-службе Дептранса, подчеркнули, что локальные задержки могут наблюдаться и в других районах. Пассажиров призвали быть внимательными и осторожными.

Кроме того, на некоторых дорогах города образовались подтопления. В частности, много воды наблюдается на внутренней стороне ТТК под Лефортовским мостом, на Красноказарменной набережной под Новолефортовским мостом, на Боровском шоссе, в Костомаровском переулке. Ливень привел к подтоплениям на Дмитровском шоссе в районе дома 14, строения 1, и на Страстном бульваре в районе дома 13. В Дептрансе автомобилистов призвали объезжать данные участки.

Также из-за подтопления проезжей части и упавших деревьев в разных районах города задерживаются автобусы и электробусы.

Уточняется, что городские службы работают над устранением подтоплений и сбоев. За ситуацией на дорогах следит центр ЦОДД.

"Скорости движения сильно снижены, дорожная ситуация оценивается уже в 7 баллов. Просим по возможности воздержаться от поездок по городу. Также мы просим вас быть внимательными, не парковаться и не стоять под деревьями и шаткими конструкциями", – заключили в Дептрансе.

Ранее движение поездов на участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена от "Теплого Стана" до "Новоясеневской" было временно прекращено из-за подтопления на станции "Ясенево".

Кроме того, в связи с сильным дождем было остановлено движение на Филевской линии. Специалисты делают все необходимое для оперативного восстановления движения.

В понедельник, 28 июня, на Москву обрушился сильный ливень, порывы ветра достигают 17–22 метров в секунду. Гроза и град прогнозируются в столице до конца дня. Из-за ухудшения погоды городские службы работают в режиме повышенной готовности.



На столичных улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В их задачи входит прочистка водоприемных решеток и водосточных колодцев для недопущения временных скоплений воды.

