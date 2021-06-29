Почти 40 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве происходят задержки и отмены вылетов самолетов. Об этом сообщается на портале "Яндекс.Расписания".

По данным ресурса, всего в трех аэропортах Москвы изменения в расписании коснулись 38 рейсов.

Больше всего корректировок произошло в аэропорту Домодедово. Там задержали 12 вылетов, при этом 4 рейса отменили.

В Шереметьево сообщается о переносе времени взлета 5 лайнеров. Кроме того, 8 самолетов там не взлетят вовсе.

В свою очередь, в воздушной гавани Внуково задержали 7 рейсов. Еще 2 вылета отменили.

Причины изменений в расписании неизвестны.

Ранее более 30 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды. В частности, в Домодедово задержали 15 рейсов, а полностью отменили только один.