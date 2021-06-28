Турция приостанавливает авиасообщение с 6 странами из-за новых штаммов коронавируса

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Из-за распространения новых штаммов коронавируса Турция решила приостановить авиасообщение с рядом государств. Об этом заявили в МВД страны.

"Авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР приостановлено с 1 июля до особого распоряжения. Прямые рейсы из этих стран в Турцию будут запрещены", – говорится в сообщении.

Уточняется, что прибывшие в Турцию туристы, которые в течение последних 14 дней посещали Бангладеш, Бразилию, Непал, Индию, Шри-Ланку и ЮАР, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, который был сделан максимум за 72 часа до въезда в республику. Далее их отправят на карантин на 14 дней.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ситуация со штаммом коронавируса "Дельта плюс" является тревожной, вирус набирает скорость распространения. По словам Вуйнович, необходимо пройти вакцинацию и соблюдать масочный режим, чтобы выработался общий иммунитет, в противном случае "не избежать локдауна".

Также случаи подтвержденного штамма коронавируса "Лямбда" были зафиксированы в Великобритании. В британском министерстве здравоохранения рекомендовали обращать внимание на такие симптомы, как повышенная температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса.

Медики утверждают, что на данный момент не существует доказательств более серьезных осложнений от этого штамма или понижения эффективности имеющихся вакцин против него.