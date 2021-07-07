Почти 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Утром 7 июля в столичных аэропортах задержали и отменили почти 30 рейсов. Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписания", во Внуково задержали два рейса и восемь отменили.

В Домодедово задержали 11 рейсов и 1 отменили. В Шереметьево задержали два рейса и пять отменили.

Причины корректировок неизвестны.

Ранее в Москве также происходили задержки и отмены вылетов самолетов. Больше всего корректировок произошло в аэропорту Домодедово. Там задержали 12 вылетов, при этом 4 рейса отменили.

28 июня более 30 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды. В частности, в Домодедово задержали 15 рейсов, а полностью отменили только один.