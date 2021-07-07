Почти 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Утром 7 июля в столичных аэропортах задержали и отменили почти 30 рейсов. Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписания", во Внуково задержали два рейса и восемь отменили.
В Домодедово задержали 11 рейсов и 1 отменили. В Шереметьево задержали два рейса и пять отменили.
Причины корректировок неизвестны.
Ранее в Москве также происходили задержки и отмены вылетов самолетов. Больше всего корректировок произошло в аэропорту Домодедово. Там задержали 12 вылетов, при этом 4 рейса отменили.
28 июня более 30 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды. В частности, в Домодедово задержали 15 рейсов, а полностью отменили только один.
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