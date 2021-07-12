СК начал проверку после инцидента с открытым аварийным выходом лайнера в Шереметьево

Следственный комитет проводит проверку после происшествия в аэропорту Шереметьево, где пассажир открыл люк аварийного выхода в самолете.

Все случилось на рейсе Москва – Анталья. Перед вылетом пассажиры жаловались на сильную духоту. Говорят, что в салоне не работали кондиционеры, а температура воздуха достигала сорока градусов. Тогда якобы один из пассажиров сам открыл аварийный люк.

Рейс вылетел с четырехчасовой задержкой. Пассажиров пришлось пересаживать в другой самолет.

Авиакомпания "Россия", которая выполняла рейс, собирается взыскать с мужчины неустойку. По некоторым данным, это может быть около 200–300 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.