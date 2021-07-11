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Транспорт

18:15

Россиянам рассказали о новых штрафах за тюнинг

транспорт

ТАСС/Сергей Савостьянов

Любые изменения, не предусмотренные конструкторами автомобилей, считаются нелегальными и будут наказываться штрафом до 5 тысяч рублей, сообщает Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД).

К незаконным модернизациям относятся нештатная оптика, фаркопы, нестандартные бамперы, "кенгурятники", подвески, спойлеры, модернизация выхлопной системы и установка газобаллонного оборудования.

Подобный тюнинг возможен только при согласовании с ГИБДД, а данные об изменениях должны отражаться в регистрационных документах.

В случае первого нарушения сумма штрафа составит 500 рублей, а при повторном нарушении придется заплатить до 5 тысяч рублей. Вместе с тем автомобиль может быть снят с регистрации и лишен СТС, а самому водителю грозит лишение прав 1–3 месяца.

Ранее в ГД внесли законопроект, облегчающий обжалование штрафов для водителей. По словам сенатора Клишаса, инициатива должна устранить эти поводы для недовольства.

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