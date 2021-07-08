Рэпера Элджея лишили водительских прав

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Мировой суд Москвы принял решение по делу рэпера Элджея (Алексея Узенюка), остановленного сотрудниками ГИБДД за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Исполнителя лишили водительских прав сроком на 1 год и 7 месяцев. Кроме того, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
Весной музыканта поймали пьяным за рулем. При этом он попытался уйти от погони на скорости более 200 километров в час.
Позже в СМИ появилась информация, что Элджей попытался дать сотрудникам ГИБДД крупную взятку, когда его повезли на экспертизу.
Сначала артист якобы оценил решение вопроса в 300 тысяч рублей, а затем ставка возросла до 700 тысяч. Правоохранители не взяли деньги, вместо этого составив протокол об отказе от прохождения медосвидетельствования.
В Сети не утихают обсуждения задержания Элджея
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