Рэпера Элджея лишили водительских прав

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Мировой суд Москвы принял решение по делу рэпера Элджея (Алексея Узенюка), остановленного сотрудниками ГИБДД за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Исполнителя лишили водительских прав сроком на 1 год и 7 месяцев. Кроме того, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Весной музыканта поймали пьяным за рулем. При этом он попытался уйти от погони на скорости более 200 километров в час.

Позже в СМИ появилась информация, что Элджей попытался дать сотрудникам ГИБДД крупную взятку, когда его повезли на экспертизу.

Сначала артист якобы оценил решение вопроса в 300 тысяч рублей, а затем ставка возросла до 700 тысяч. Правоохранители не взяли деньги, вместо этого составив протокол об отказе от прохождения медосвидетельствования.

