Кадры задержания Элджея появились в Сети

Элджей попытался скрыться от сотрудников ГИБДД

В Сети разместили кадры задержания рэпера Элджея. Сотрудники ГИБДД пытались остановить его на проспекте Маршала Жукова, однако артист резко нажал на газ. Погоня закончилась лишь в Московской области.

Стало известно, что проходить медицинское освидетельствование Элджей отказался. По данным некоторых СМИ, рэпер предложил инспекторам 700 тысяч рублей взятки. Те от предложенных денег отказались и составили протокол.

Кроме того, у Элджея обнаружили более 200 штрафов на сотни тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Lamborghini Анастасии Ивлеевой стали узнавать в Дептрансе. Они решили написать телеведущей письмо в своем телеграм-канале после того, как в очередной раз эвакуировали ее премиальный спорткар.

В сообщении они обратились так: "Дорогая, Анастасия Ивлеева. Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки".