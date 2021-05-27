Элджей должен быть наказан за пьяную езду по всей строгости закона – ЦОДД

18:22
Фото: телеграм-канал LifeShot
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выпустил официальное заявление по ситуации с рэпером Элджеем (настоящее имя Алексей Узенюк). Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
В Сети ранее появилось видео, на котором сотрудники ГИБДД пытались остановить рэпера Элджея на проспекте Маршала Жукова, однако артист резко нажал на газ. Его удалось остановить в Московской области. Музыкант отказался от медицинского освидетельствования, у него также нашли неоплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения.
"В вопросах безопасности дорожного движения мы придерживаемся политики "нулевой толерантности", особенно это относится к тем, кто употребляет алкоголь и садится за руль в таком виде. Вождение в нетрезвом виде – это одно из самых опасных нарушений правил дорожного движения, водитель в таком состоянии мог попасть в аварию, могли погибнуть люди", – заявили в ЦОДД.
В организации подтвердили, что на рэпера составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). ЦОДД также готовит официальные обращения в прокуратуру и ГУ МВД.
В организации подчеркнули, что каждый нарушитель правил дорожного движения должен отвечать по строгости закона, вне зависимости от своего статуса.
В марте инспекторы ДПС остановили жену Элджея блогера Анастасию Ивлееву за вождение без прав. Через некоторое время девушку отпустили.
Позднее инцидент произошел с дорогой иномаркой блогера. Lamborghini Ивлеевой эвакуировали в районе Нижнего Сусального переулка за неправильную парковку.
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