Lamborghini Насти Ивлеевой эвакуировали в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столице эвакуировали автомобиль блогера Насти Ивлеевой. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

Lamborghini был припаркован в месте, где есть запрещающий знак, по адресу Нижний Сусальный переулок, дом 5.



"Пожалуйста, будьте внимательны в следующий раз, соблюдайте требования дорожных знаков.

Ждем вас на одной из наших спецстоянок", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года более тысячи люксовых автомобилей попали на спецстоянки Москвы за нарушения правил остановки и парковки.