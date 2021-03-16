Более тысячи люксовых авто оказались на спецстоянках Москвы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С начала 2021 года более тысячи люксовых автомобилей попали на спецстоянках Москвы за нарушения правил остановки и парковки. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта.
Чаще всего на спецстоянках города оказывались следующие марки:
- Mercedes (188)
- BMW (170)
- Porsche (149)
- Lexus (148)
- Land Rover (130)
В ведомстве отметили, что также нарушителями становились владельцы более редких автомобилей:
- Maserati
- Lamborghini
- Aston Martin
Ранее сообщалось, что стоимость эвакуации припаркованных с нарушением ПДД автомобилей изменится
в Москве с 5 апреля. Новые тарифы будут введены с учетом пересчета экономически обоснованной цены.