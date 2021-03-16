Более тысячи люксовых авто оказались на спецстоянках Москвы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2021 года более тысячи люксовых автомобилей попали на спецстоянках Москвы за нарушения правил остановки и парковки. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта.

Чаще всего на спецстоянках города оказывались следующие марки:



Mercedes (188)

BMW (170)

Porsche (149)

Lexus (148)

Land Rover (130)

Maserati

Lamborghini

Aston Martin