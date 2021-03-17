Блогера Ивлееву поймали за рулем без прав

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Блогера Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав, но сразу отпустили. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

"Я забыла права, это нормальная практика, я блондинка. У меня три машины, я не кладу права в бардачок автомобиля", – рассказала Ивлеева в сторис.

По ее словам, остановивший ее инспектор ДПС сказал, что сама девушка не может ехать за рулем и должна дождаться того, кто заберет ее. Спустя некоторое время сотрудник отпустил блогера.

Ранее празднование дня рождения Ивлеевой закончилось административным делом. В ее честь сразу в нескольких городах прогремел салют. По оценке специалистов, фейерверк относился к 4-му классу опасности пиротехники и не был согласован с властями.