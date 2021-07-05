В ГД внесли законопроект, облегчающий обжалование штрафов для водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Законопроект, предусматривающий упрощение процесса обжалования штрафов за зафиксированные камерами нарушения ПДД, внесен в Государственную думу. Об этом рассказал один из его авторов, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Сейчас существенным препятствием при обжаловании гражданами вынесенных в отношении них постановлений является отсутствие единых обязательных требований к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи, а также порядка обработки и хранения информации, получаемой с их помощью, что также создает дополнительные поводы для недовольства граждан работой контрольно-надзорных органов", – приводит его слова РИА Новости.

По словам сенатора, инициатива должна устранить эти поводы для недовольства. Клишас уточнил, что законопроект был подготовлен в соответствии с поручением первого зампреда Совфеда Андрея Турчака.

Ранее замглавы Минюста Евгений Забарчук заявил, что в РФ предлагают ввести упрощенный порядок взыскания штрафов за зафиксированные камерами нарушения правил дорожного движения, автоматически списывая средства с банковских счетов водителей.

Он пояснил, что исполнять требования предполагается без участия органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника.

