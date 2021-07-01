У ГИБДД появятся приборы для моментального выявления пьяных водителей

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Оборудование для моментального выявления пьяных водителей появится у российских сотрудников ГИБДД. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников в эфире радиостанции "Милицейская волна".

Как сообщил спикер, новые приборы появятся у инспекторов уже в 2022 году.

"Мы сможем такие приборы закупить и поставить на вооружение", – подтвердил Черников.

Новый специальный прибор поможет определить наличие паров алкоголя по выдыхаемому воздуху.

"Если водитель без признаков опьянения, то он может спокойно продолжить движение, не погружаясь в систему медицинского освидетельствования, потому что это продолжительный процесс", – заключил Черников.

Ранее глава ГИБДД выразил мнение, что доступ к услугам агрегаторов такси нужно предоставлять водителям, стаж которых составляет не менее 3 лет. Еще одним условием может стать наличие российского водительского удостоверения или прав иностранного государства с русским языком в качестве государственного. Черников предложил оснастить программное обеспечение сервисов функционалом, который не позволил бы водителям работать сверх нормы.