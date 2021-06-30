Эксперты перечислили страхи начинающих водителей

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Большинство россиян сели за руль в молодом возрасте. Об этом сообщает РИА Новости, основываясь на исследовании РГС Банка (входит в группу банка "Открытие").

В опросе приняли участие около 1,7 тысячи респондентов в крупных городах России. Большинство из них признались, что сперва были далеко на самыми уверенными водителями из-за страхов на дороге.

29% россиян первое время боялись других автомобилистов, особенно тех, кто не соблюдает ПДД. 24% опрошенных испытывали проблемы с заездом в гараж и с парковкой. По 19% опасались сотрудников ГИБДД и внезапных неполадок с автомобилем, 18% респондентов боялись неосторожных пешеходов, а 16% боялись перепутать педали.

Исследование также показало, что 44% респондентов получили права в возрасте 18–25 лет, а 16% оформили водительское удостоверение еще до совершеннолетия. 14% опрошенных россиян учились водить автомобиль, когда им было 26–35 лет.

Еще столько же человек учились управлению автомобилем после 55-летнего юбилея. 8% россиян посещали автошколу и сдавали экзамен в возрасте 36–45 лет и только 4% приобрели навык вождения после 45 лет.

40% респондентов впервые сели за руль отечественного автомобиля с пробегом, 35% начинающих водителей выбрали подержанную иномарку. Новую иномарку выбрали 14% россиян, а новый автомобиль российского производства – 11%.

На первую машину самостоятельно накопили 45% россиян. Каждый четвертый прибегнул к помощи финансовых организаций или родственников. Каждому пятому машина досталась в подарок от членов семьи, а 9% выиграли первый автомобиль в лотерею.

Ранее в России поменялись правила сдачи экзамена на водительские права. Главным изменением стало исключение из экзамена площадки. Готовность будущих водителей будут проверять только в условиях реального дорожного движения.

Перечень ошибок на экзамене также изменился и был разделен на группы. В отдельный блок попали серьезные ошибки, после совершения которых экзамен завершается сразу.

Кроме того, на экзамене в автомобиле теперь смогут присутствовать наблюдатели – другие кандидаты в водители, представители общественных организаций или сотрудники автошкол.

