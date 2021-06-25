В России изменится порядок получения и обжалования штрафов ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 1 сентября в России вступят в силу новые правила получения и обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные камерами. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ, сообщает News.ru.
Так, в случае с автовладельцами, подтвердившими согласие на получение электронной версии штрафа через портал госуслуг, документ будет считаться врученным на следующий день после его поступления в систему вне зависимости от того, заходил пользователь в свой личный кабинет или нет. Если водитель такого согласия не давал, то врученным штраф будет считаться после посещения портала госуслуг в течение семи дней, причем цель обращения к сайту значения иметь не будет. Если не выполнится и это условие, то документ пришлют в бумажном виде по почте.
С начала осени изменится и порядок обжалования штрафов ГИБДД. Сделать это можно будет также через портал госуслуг. Однако в этом случае пользователю понадобится электронная подпись.
Ранее правительство поддержало инициативу депутатов Мосгордумы и Мособлдумы о введении штрафа для водителей, которые выбрасывают мусор из машины.
Отмечается, что размер наказания составит от 10 до 100 тысяч рублей и будет зависеть от вида транспорта. Вычислять нарушителей планируют с помощью фотоловушек и камер.
В России с 1 сентября изменится порядок получения штрафов для автомобилистов
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