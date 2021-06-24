В ГИБДД не поддержали идею устанавливать знак "Шипы" на автомобили

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В ГИБДД не поддерживают идею о возвращении обязанности устанавливать на автомобили опознавательный знак "Шипы" при использовании шипованной резины, сообщает РИА Новости.

Также в Госавтоинспекции заявили, что не располагают информацией о предложениях "Росасфальта" по ужесточению других правил для пользователей шипованных шин.

Сейчас в России формально запрещено ездить на шипованных шинах с июня по август, однако штрафов за нарушение не предусмотрено.

Ассоциация "Росасфальт" ранее предложила МВД, Минтрансу и Госдуме ужесточить правила применения шипованных шин. По мнению объединения дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, необходимо ограничить скорость движения таких автомобилей и ввести штрафы.

Предлагается штрафовать водителей, использующих летом такие покрышки, на две тысячи рублей, а скорость ограничить до 80 километров в час за городом и до 60 километров в час в городе. В российских регионах планируют установить период, когда такие шины можно будет использовать.

Также предлагается владельцам автомобилей с шипованными шинами установить знак "Ш" под лобовым и задним стеклами, чтобы их скорость контролировалась камерами.