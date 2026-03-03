Форма поиска по сайту

03 марта, 16:55

Транспорт

Иордания возобновила авиасообщение в полном объеме

Фото: depositphotos/Feverpitch

Иордания открыла свое воздушное пространство в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление гражданской авиации.

Уточняется, что спецкомиссия приняла решение "о возобновлении воздушного движения для всех видов гражданской авиации (прибытия, отправления и транзита)".

Иордания частично закрывала свое воздушное пространство из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану. Республика в ответ атаковала еврейское государство и американские военные объекты в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Израиль и Иран тоже закрыли воздушное пространство. Российские авиакомпании временно приостановили полеты в эти государства.

Территориальные органы Роспотребнадзора начали консультировать туристов по вопросам, связанным с ситуацией на Ближнем Востоке. Ведомство помогает составлять претензии и иски при нарушении прав потребителей.

Около 2 тыс российских туристов могут вернуться с Ближнего Востока 3 марта

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
транспорттуризмполитиказа рубежом

