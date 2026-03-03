В Пензе подросток получил травмы из-за падения наледи с крыши дома

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Пензенской области"

В Пензе 17-летний подросток получил травмы из-за падения наледи с крыши многоквартирного дома, его госпитализировали. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Информация о состоянии пострадавшего не уточняется. Надзорный орган даст оценку действиям должностных лиц управляющей организации и других учреждений, ответственных за своевременную очистку кровель.

"При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

Ранее девушка пострадала при падении сосульки в Подмосковье. Инцидент произошел днем 13 февраля возле дома на Студенческом проезде в городе Ивантеевке. Пострадавшая была госпитализирована. Прокуратура обещала провести проверку.