Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 16:46

Происшествия

В Пензе подросток получил травмы из-за падения наледи с крыши дома

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Пензенской области"

В Пензе 17-летний подросток получил травмы из-за падения наледи с крыши многоквартирного дома, его госпитализировали. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Информация о состоянии пострадавшего не уточняется. Надзорный орган даст оценку действиям должностных лиц управляющей организации и других учреждений, ответственных за своевременную очистку кровель.

"При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

Ранее девушка пострадала при падении сосульки в Подмосковье. Инцидент произошел днем 13 февраля возле дома на Студенческом проезде в городе Ивантеевке. Пострадавшая была госпитализирована. Прокуратура обещала провести проверку.

Специалисты Мосводостока приступили к очистке решеток от снежной шуги и наледи

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика