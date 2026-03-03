03 марта, 16:46Происшествия
В Пензе подросток получил травмы из-за падения наледи с крыши дома
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Пензенской области"
В Пензе 17-летний подросток получил травмы из-за падения наледи с крыши многоквартирного дома, его госпитализировали. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Информация о состоянии пострадавшего не уточняется. Надзорный орган даст оценку действиям должностных лиц управляющей организации и других учреждений, ответственных за своевременную очистку кровель.
"При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.
Ранее девушка пострадала при падении сосульки в Подмосковье. Инцидент произошел днем 13 февраля возле дома на Студенческом проезде в городе Ивантеевке. Пострадавшая была госпитализирована. Прокуратура обещала провести проверку.
Специалисты Мосводостока приступили к очистке решеток от снежной шуги и наледи