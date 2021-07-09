На экзаменах ГИБДД планируют глушить мобильную связь

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Министерство внутренних дел России может начать глушить мобильные телефоны, Wi-Fi и Bluetooth на теоретической части экзаменов на получение водительского удостоверения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Как уточняется, такую меру могут ввести в целях исключения фактов вмешательства посторонних лиц при проведении теоретических экзаменов.

Предполагается использовать оборудование, блокирующего беспроводные устройства передачи данных: мобильных телефонов, WiFi-устройств, гарнитур Bluetooth и других гаджетов.

Ранее в России поменялись правила сдачи экзамена на водительские права. Главным изменением стало исключение из экзамена площадки.

Перечень ошибок на экзамене также изменился и был разделен на группы. В отдельный блок попали серьезные ошибки, после совершения которых экзамен завершается сразу. Кроме того, на экзамене в автомобиле теперь смогут присутствовать наблюдатели – другие кандидаты в водители, представители общественных организаций или сотрудники автошкол.

