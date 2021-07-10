Умер один из пострадавших в инциденте с катером в Петербурге

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Один из пострадавших в результате столкновения катера с набережной в Санкт-Петербурге скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Мужчина, находившийся в состоянии клинической смерти, скончался", – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, взрослые пассажиры судна находились в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в пресс-службе.

10 июля пассажирское судно, принадлежащее мужчине 1959 года рождения, вышло из яхт-клуб "Балттец", а позже врезалось в металлическое заграждение набережной в Дудергофском канале со стороны Финского залива.

В результате инцидента пострадали девять человек, в числе которых трое детей. Все они оказались в воде с травмами и переломами. Их извлекли спасатели и передали врачам.

Следователями было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".