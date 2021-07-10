Уголовное дело возбуждено после аварии с катером в Санкт-Петербурге

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Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения пассажирского катера с набережной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного управления СК РФ на транспорте.

Уточняется, что дело возбуждено по части 1.1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По данным СК, днем 10 июля судно, принадлежащее мужчине 1959 года рождения, вышло из яхт-клуб "Балттец", а позже врезалось в металлическое заграждение набережной в Дудергофском канале со стороны Финского залива.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали девять человек, в числе которых трое детей. Все они оказались в воде с травмами и переломами. Их извлекли спасатели и передали врачам.

