СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка, выпавшего за борт катера в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка, упавшего за борт катера во время прогулки по Москве-реке. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве отметили, что в результате проведенных мероприятий удалось выяснить, что трагедия произошла около 11:55. Из-за качки 6-летний мальчик выпал за борт и получил травмы винтом судна.

"Несмотря на произведенные реанимационные мероприятия, его спасти не удалось", – говорится в сообщении.

В СК уточнили, что дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Следователи уже осмотрели судно, допросили родственников мальчика и судоводителя, а также назначили необходимые экспертизы. Расследование дела продолжается.

Ранее стало известно, что под мостом вблизи концертного зала "Крокус Сити Холл" с катера за борт упал ребенок. После произошедшего в столичной прокуратуре инициировали проверку.

