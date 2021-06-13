СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка, выпавшего за борт катера в Москве

21:09
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка, упавшего за борт катера во время прогулки по Москве-реке. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве отметили, что в результате проведенных мероприятий удалось выяснить, что трагедия произошла около 11:55. Из-за качки 6-летний мальчик выпал за борт и получил травмы винтом судна.
"Несмотря на произведенные реанимационные мероприятия, его спасти не удалось", – говорится в сообщении.
В СК уточнили, что дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Следователи уже осмотрели судно, допросили родственников мальчика и судоводителя, а также назначили необходимые экспертизы. Расследование дела продолжается.
Ранее стало известно, что под мостом вблизи концертного зала "Крокус Сити Холл" с катера за борт упал ребенок. После произошедшего в столичной прокуратуре инициировали проверку.
Стали известные подробности гибели ребенка на Москве-реке
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