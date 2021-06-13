Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка на Москве-реке

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

Прокуратура проверяет обстоятельства смерти ребенка в результате травмирования винтами катера на Москве-реке. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Предварительно установлено, что сегодня, 13 июня 2021 года в районе 67 километра МКАД под мостом вблизи концертного зала "Крокус Сити Холл" с катера за борт упал шестилетний ребенок", – заявили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Несовершеннолетний был ранен винтами плавательного средства. Пострадавшего доставили на поисково-спасательную станцию, однако спасти его не удалось.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Николай Грязнов. Проверку по факту трагедии проводит Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Также обстоятельства гибели ребенка оценят в Следственном комитете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в подмосковных Бронницах во время соревнований по триатлону утонул один из спортсменов. Ему начали оказывать медицинскую помощь, однако спасти мужчину не удалось.

