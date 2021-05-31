Ребенок упал в емкость с дезраствором в детском саду Сахалина

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В детском саду на Сахалине полуторагодовалый ребенок попал в емкость с дезинфицирующим раствором, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Все произошло в поселке Ноглики, на месте мальчику помощь оказал медработник детсада, после ребенка отвезли в местную ЦРБ. В ближайшее время борт санитарной авиации доставит его в больницу Южно-Сахалинска.

Сообщается, что сейчас состояние ребенка стабильное. В детскую больницу областного центра его направят для дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что в Барнауле лопнул и перевернулся детский батут. В результате ЧП несколько детей выпали из игрового комплекса. По данным регионального Минздрава, две девочки получили травмы – их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.