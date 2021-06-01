Футбольные ворота упали на ребенка в Кунцеве

Фото: прокуратура г. Москвы

Прокуратура начала проверку по факту падения на ребенка футбольных ворот на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на спортивной площадке, расположенной на Ярцевской улице в районе Кунцево. Пострадал 6-летний мальчик. Он госпитализирован.

Решение о принятии мер прокурорского реагирования будет принято после установления обстоятельств и причин произошедшего, а также оценки действий ответственных должностных лиц по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования спортивной площадки.

Схожий инцидент произошел в Москве в середине мая вблизи Живописной улицы. Тогда от падения ворот травмы головы получил 11-летний мальчик. По данному факту была организована доследственная проверка.

