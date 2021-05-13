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Происшествия

09:53

Футбольные ворота упали на ребенка в Москве

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве на площадке вблизи Живописной улицы на 11-летнего мальчика во время игры упали футбольные ворота. Медики диагностировали у ребенка травмы головы, сообщается на сайте СК РФ по столице.

По данному факту организована доследственная проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Будет дана правовая оценка происшествия на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". После примут процессуальное решение.

Ранее прокуратура в Татарстане организовала проверку после того, как металлические футбольные ворота упали на школьницу. Инцидент произошел 4 мая во время игры. 10-летнюю девочку госпитализировали с травмами головы и позвоночника.

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