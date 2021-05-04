СК начал проверку данных о мальчике-инвалиде, который полз по проезжей части в Твери

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Следователи проверят информацию СМИ, согласно которой мальчик с ДЦП полз по проезжей части в Твери и просил о помощи.

3 мая прохожие обнаружили на дороге мальчика, который полз в мокрой одежде. Несколько автомобилей остановились, чтобы помочь ребенку. В результате его доставили в детскую городскую больницу № 3, где его накормили и обогрели, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам мамы мальчика Ольги Белоруковой, о побеге сына она узнала от полицейских, которые приехали к ней, чтобы выяснить подробности инцидента. Женщина уточнила, что ребенок находился в своей комнате, а она тем временем занималась младшими детьми в другом помещении и не подозревала, что ее сын сбежит.

"Это не первый его побег, недавно он пытался убежать через окно, мы живем в частном доме. В итоге упал и ободрался", – рассказала женщина.

Из-за агрессивного и неуравновешенного поведения сына она решила отдать его на временное лечение в психиатрическую больницу.

По данному факту специалисты проведут доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Также проверку по факту обнаружения на проезжей части ребенка-инвалида инициировала прокуратура.

Ранее СК организовал проверку после сообщений о кондукторе в Тамбове, заставившем попрошайничать ребенка. Сообщалось, что якобы девочка не сумела оплатить проезд в автобусе картой и кондуктор заставила ее просить деньги у пассажиров.