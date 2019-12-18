СК проверяет информацию о нарушении социальных прав ребенка-инвалида в столице

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет (СК) начал проверку информации о невозможности ребенка-инвалида в Москве выйти на улицу из-за отсутствия спецсредств. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по городу Юлию Иванову.

Она пояснила, что информация взята из эфира одного из центральных телеканалов. По ее словам, в эфире демонстрировался видеосюжет о том, что жительница дома в Восточном Измайлове не может выйти на улицу с ребенком с ДЦП из-за отсутствия специальных средств.

Сейчас сотрудники Следственного комитета устанавливают подробности инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В ноябре этого года сообщалось о 90-летней женщине-инвалиде, которая не могла выйти на улицу из подъезда собственного дома. Пандус у подъезда перекрывали припаркованные там автомобили.

