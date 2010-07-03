Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка

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Жизни и здоровью ребенка, который провел пять дней в квартире с умершей матерью в Ижевске, ничего не угрожает. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

"Сейчас мальчик в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Связь с родственниками ребенка поддерживаем, за ним есть хороший уход", – цитирует его заявление РИА Новости.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов после смертей жительницы Можги и ее 13-летнего сына-инвалида, тела которых обнаружили в квартире, поручил соцслужбам проверить жилища одиноких женщин с детьми. По данным СМИ, ребенок после гибели матери пытался шумом привлечь соседей, он открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и погиб от переохлаждения.

В первый же день проверки социальные работники обнаружили в квартире в Ижевске тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, и ее двухлетнего сына.