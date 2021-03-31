В Туве девочка умерла после визита к стоматологу

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В Туве после визита к стоматологу впала в кому, а потом умерла пятилетняя девочка. Об этом сообщили в СУСК республики.

По данным следствия, к стоматологу поликлиники обратилась жительница города Ак-Довурака с жалобами на зубную боль у ее пятилетней дочери. Врач сказал приобрести две ампулы обезболивающего средства. После укола у девочки начались судороги и она потеряла сознание.

"Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение в ГБУЗ Барун-Хемчкиской ММЦ. Там она находилась в коме. Позже девочка скончалась", – говорится в сообщении.

Следствием возбуждено уголовное дело по данному факту, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Минздрав согласился смягчить правила, которые регламентируют работу стоматологических клиник. Речь идет о приказах об утверждении правил проведения рентгенологических исследований, а также об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению со стоматологическими заболеваниями.