Минздрав может смягчить правила работы стоматологических клиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Минздрав согласился смягчить правила, которые регламентируют работу стоматологических клиник. Об этом следует из ответа заместителя главы ведомства Евгения Камкина бизнес-омбудсмену РФ Борису Титову, сообщает ТАСС.

В конце 2020 года Титов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой содействовать корректировке норм. Он говорил, что ряд требований может привести к прекращению работы стоматологических клиник.

Речь идет о приказах Минздрава РФ об утверждении правил проведения рентгенологических исследований, а также об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению со стоматологическими заболеваниями.

Как уточнили в министерстве здравоохранения, сейчас готовятся изменения в соответствующие порядок и правила. Планируется, что стандарт оснащения кабинета поменяется, нужен будет либо радиовизиограф, либо ортопантомограф.

Ранее говорилось, что в России с 1 января процесс лечения зубов станет дороже и дольше. Для того чтобы проанализировать рентгеновский снимок, каждая клиника должна нанять специального человека – рентгенолога.