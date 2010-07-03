СК проверит сообщения о кондукторе в Тамбове, заставившем попрошайничать ребенка

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СК начал проверку информации СМИ о кондукторе тамбовского автобуса, заставлявшем попрошайничать девочку, сообщает РИА Новости.

Сообщения об этом появились накануне в местном издании. Несовершеннолетняя попыталась оплатить проезд в автобусе пластиковой картой, но она оказалась в стоп-листе. Кондуктор не выпустила девочку из транспортного средства, а заставила просить деньги у пассажиров.

Историю обнародовала мать девочки, подчеркнув, что это произошло 15 октября. Теперь следствию предстоит дать правовую оценку всем вышеуказанным фактам.

Представитель тамбовского предприятия "Пассажирские перевозки" рассказал, что в ведомстве также будут разбираться с инцидентом.

Ранее в Отрадном водитель автобуса сбил девочку. Ребенок получил травмы. Инцидент произошел днем 15 октября на пересечении улицы Пестеля с Северным бульваром.