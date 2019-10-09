Автобус врезался в стену здания на юго-востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"

В районе Лефортово произошла авария с участием автобуса, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе городского управления ГИБДД.

"По адресу: Перовский проезд дом 35 водитель автобуса совершил наезд на стену здания. Никто не пострадал. В автобусе пассажиров не было", – рассказал собеседник агентства.

Утечка газа, которая возникла в результате ДТП, локализована, об этом сообщила заместитель генерального директора АО "Мосгаз" по связям с общественностью Дарья Распопова.

"Оперативная бригада Мосгаза прибыла на место, где установила повреждение настенного газопровода в результате столкновения автобуса с жилым зданием. В настоящее время ситуация находится под контролем, запорные устройства перекрыты, утечка газа локализована. На месте происшествия работают оперативные службы города", – отметила она.

Также уточняется, что угрозы населению нет, жители столицы от газоснабжения не отключаются. Эвакуации жильцов не проводилось.

Ранее два грузовых автомобиля столкнулись на МКАД, Авария произошла на 31-м километре кольцевой автодороги в районе Бирюлево Западное. В результате инцидента пострадал один человек.