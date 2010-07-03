"Газель" опрокинулась на Горьковском шоссе

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"Газель" опрокинулась на 25-м километре Горьковского шоссе в районе Балашихи, передает телеканал Москва 24.

Водитель выбрался из транспортного средства самостоятельно. По предварительным данным, он не пострадал.

При помощи коммунальной спецтехники машину убрали с проезжей части. Движение восстановлено. Тем не менее автомобилистов призывают быть внимательными и аккуратными, в частности учитывать погодные условия.

Ранее два грузовых автомобиля столкнулись на МКАД. Авария произошла на 31-м километре кольцевой автодороги в районе Бирюлево Западное. В результате инцидента пострадал один человек.

