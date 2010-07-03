Крокодил погиб под колесами грузовика в Пушкинском городском округе

Фото: CTK/TASS/Libor Zavoral

Грузовой автомобиль совершил наезд на крокодила в селе Тарасовка, находящемся на территории Пушкинского городского округа. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по области.

"Фура переехала крокодила рядом с домом 52 на улице Центральная в селе Тарасовка в Пушкинском городском округе", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что животное спасти не удалось, оно погибло на месте.

О том, как крокодил оказался на улице, пока неизвестно. На месте работают сотрудники полиции. Сейчас уточняются все подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что движение на 43-м километре МКАД затруднено. Причиной пробки стала опрокинувшаяся бетономешалка.