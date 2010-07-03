Движение на МКАД затруднено из-за опрокинувшейся бетономешалки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бетономешалка опрокинулась в результате аварии на МКАД, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на 43-м километре в районе улицы Академика Варги. Там столкнулись три грузовых автомобиля, пострадали два человека.

Из опрокинувшегося автомобиля вылился бетон на проезжую часть. Движение транспорта ограничено на пяти полосах.

Ранее в Сокольниках при столкновении двух трамваев пострадали три человека. Инцидент произошел в районе дома 13 в Ростокинском проезде.