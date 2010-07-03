Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой в Петербурге

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Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

После удара легковушка загорелась. По предварительным данным, водитель погиб.

Также сообщается о восьми пострадавших. Их состояние уточняется.

Что стало причиной аварии и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что на дублере Варшавского шоссе водитель на иномарке столкнулся с тремя автомобилями. В результате происшествия пострадали два человека, помощь им оказали на месте.

