Водитель Mitsubishi сбил женщину с ребенком на переходе в Мытищах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель Mitsubishi сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в городском округе Мытищи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел на улице Борисовке. Пострадавших в результате наезда автомобиля госпитализировали в больницу.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Покровской улице в Москве машина сбила ребенка. Пострадавший был госпитализирован.

