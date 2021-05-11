В Москве двухлетний ребенок выжил после падения с 7-го этажа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На севере Москвы двухлетний ребенок упал с седьмого этажа и выжил. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Инцидент произошел 11 мая в доме в Шенкурском проезде.

"В момент происшествия мать ребенка находилась в квартире. Мальчик доставлен в медицинское учреждение. Прокуратура Москвы организовала проверку", – говорится в сообщении.

Провести проверку поручено Бутырской межрайонной прокуратуре. Установлено, что у женщины 1987 года рождения также есть еще двое несовершеннолетних детей.

Ранее прокуратура в Татарстане организовала проверку после того, как металлические футбольные ворота упали на школьницу. Инцидент произошел 4 мая во время игры. 10-летнюю девочку госпитализировали с травмами головы и позвоночника.