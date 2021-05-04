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Происшествия

18:00

В Татарстане футбольные ворота упали на школьницу

происшествия регионы

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В деревне Янцобино Кукморского района Татарстана металлические футбольные ворота упали на школьницу. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.

Инцидент произошел 4 мая примерно в полдень во время игры. 10-летнюю девочку госпитализировали с травмами головы и позвоночника.

По факту случившегося проводится проверка, уточнили в пресс-службе прокуратуры. После этого будет решаться вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

В конце апреля в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана 11-летнего мальчика, возвращавшегося из школы, покусала стая собак. Позже стало известно, что не были соблюдены норм законодательства в сфере отлова и содержания безнадзорных животных.

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