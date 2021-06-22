Один человек погиб при опрокидывании лодки на Камчатке

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На севере Камчатки в акватории Берингова моря перевернулась лодка, один человек погиб, сообщает во вторник, 22 июня, пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Уточняется, что на борту маломерного судна были еще три человека, их местонахождение сейчас устанавливается.

"В результате случившегося один человек погиб. Местонахождение троих других устанавливается. В настоящее время в районе осуществляются поисковые мероприятия. Следователями проводятся следственные и процессуальные мероприятия для установления обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается. ", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

Ранее стало известно, что на реке Камчатке в районе протоки Заводской перевернулся катер с людьми. На нем находились четверо человек. Троим удалось выплыть, один человек пропал. Спасатели ведут поиски с вертолета и с помощью беспилотников, обследовано более 150 квадратных километров.