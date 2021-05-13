Туристка погибла во время рафтинга по реке Мзымте в Сочи

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Во время рафтинга по реке Мзымте в Сочи погибла туристка. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК РФ.

Уточняется, что договоры на сплав по реке Мзымте в селе Эсто-Садок трое отдыхающих заключили с индивидуальным предпринимателем. Сам 38-летний обвиняемый также участвовал в рафтинге в качестве инструктора.

"Во время сплава лодка-рафт ударилась о камни и перевернулась, в результате чего туристы оказались в воде. Ввиду подъема реки и интенсивного потока 24-летнюю туристку унесло течением, в результате чего она не смогла выбраться на берег и скончалась в воде", – говорится в сообщении.

Двое других туристов получили повреждения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также рассматривается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Ранее туристка из Ростова-на-Дону сломала позвоночник по дороге в Сочи. Инцидент произошел в поезде Москва – Сухум. На 72-летнюю женщину упал багаж ее соседа по купе.