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Происшествия

17:34

Школьница погибла в сточной канаве в Бронницах, пытаясь вытащить рюкзак

происшествия регионы

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Школьница погибла в Бронницах Московской области в сточной канаве. Девочка пыталась достать оттуда рюкзак. Об этом рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"25 апреля утром в сточной канаве в Бронницах обнаружено тело 14-летней школьницы с веревкой на талии. По предварительным данным, накануне девочка обещала найти своей приятельнице рюкзак, который та уронила в канаву в начале апреля", – приводит ТАСС слова Врадий.

В результате случившегося организована доследственная проверка, следователи опрашивают очевидцев, а также знакомых девочки. Кроме того, специалисты изучают видео с камер наблюдения.

Причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Челябинской области трехлетний мальчик утонул в ручье во время прогулки. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку, в результате которой будет принято процессуальное решение.

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