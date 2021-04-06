СК проверит обстоятельства смерти мужчины в бассейне столичного фитнес-центра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пожилой мужчина погиб в бассейне в фитнес-центре в столице. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Уточняется, что 5 апреля мужчина почувствовал себя плохо и начал тонуть в бассейне фитнес-центра, который располагается на улице Каланчевской в Москве. Специалисты центра пытались оказать пожилому горожанину помощь, однако он скончался до приезда скорой помощи.

По предварительной информации, смерть мужчины наступила из-за острой сердечной недостаточности. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в спорткомплексе на западе Москвы чуть не утонул ребенок. Трехлетняя девочка случайно упала в воду и начала захлебываться, ее успели вытащить сотрудники.