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Москва 24

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Происшествия

14:46

Жительницу Кировской области насмерть завалило снегом с крыши

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Жительницу Кировской области завалило снегом с крыши ее дома, в результате чего она погибла. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по региону.

Уточняется, что снежная масса обрушилась на 36-летнюю женщину в деревне Салтыки Кирово-Чепецкого района из-за неосторожности при уборке снега. В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что сход снежной массы произошел в понедельник в районе поселка Имандра. Под завалами оказался несовершеннолетний, остальным членам группы медицинская помощь не потребовалась. Позже стало известно, что девочка погибла.

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