Женщина погибла в бассейне на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прокуратура в Москве начала проверку после гибели женщины в бассейне в одном из фитнес-центров на севере столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел 28 марта. Во время посещения бассейна в частном фитнес-центре на Ленинградском шоссе 50-летняя женщина потеряла сознание. Она находилась в воде без движения и скончалась до приезда скорой помощи.

Проверку проводит Головинская межрайонная прокуратура. Специалистам предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

Ранее жительницу Кировской области завалило снегом с крыши ее дома, в результате чего она погибла. Снежная масса обрушилась на 36-летнюю женщину в деревне Салтыки Кирово-Чепецкого района из-за неосторожности при уборке снега. В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.