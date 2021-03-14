В Волгоградской области под лед провалились трое детей

Фото: СК РФ по Волгоградской области

На реке Ахтуба под Волгоградом под лед провалились трое мальчиков от 6 до 10 лет. Детей удалось вытащить, но один из них скончался, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.

По информации следствия, два брата 10 и 7 лет, а также их шестилетний друг из Волжского отправились гулять к реке Ахтуба. Лед не выдержал веса детей. Их вытащили взрослые, которые находились поблизости.

"Один из них спустя непродолжительное время скончался, остальные двое госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что погиб младший из братьев. По факту гибели семилетнего ребенка СК организовал проверку.

Ранее семья из пяти человек утонула, провалившись на автомобиле под лед на реке в Приморье. Несчастный случай произошел на реке Раздольной недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе.