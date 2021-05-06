Туристка сломала позвоночник по дороге в Сочи

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Туристка из Ростова-на-Дону сломала позвоночник по дороге в Сочи, сообщают "Дни.ру".

Инцидент произошел в поезде Москва – Сухум. На 72-летнюю женщину упал багаж ее соседа по купе.

Пострадавшую доставили в больницу прямо с вокзала в Сочи. Выяснилось, что у нее был компрессионный перелом позвоночника.

Ранее в деревне Янцобино Кукморского района Татарстана металлические футбольные ворота упали на школьницу.

10-летнюю девочку госпитализировали с травмами головы и позвоночника.